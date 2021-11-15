Рецидивистка в Петрозаводске украла 4 пары обуви в одном магазине

Петрозаводская полиция раскрыла кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина одежды. Во время инвентаризации выяснилось, что не хватает 4 пар обуви. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей.

Полицейские установили причастную к краже — 27-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. Она дала признательные показания и рассказала, что успела продать украденное. Кроме того, выяснилось, что из другого отдела она смогла вынести пальто, также без оплаты.

По статье «кража», возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.