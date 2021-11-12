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Режим повышенной готовности введен в поселении Карелии из-за аварии на водопроводе

Новости. Происшествия
09:38, 30 Ноября 2021
фото: Столица на Онего

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В Лоухском городском поселении введен режим повышенной готовности для проведения работ по устранению аварии на коммунальных сетях.

Администрация Лоухского района своим постановлением ввела режим повышенной готовности на территории Лоухского городского поселения. Режим будет действовать до устранения аварии на водопроводных сетях в поселке Лоухи. Об этом информирует паблик местной власти.

Режим повышенной готовности было рекомендовано ввести в целях проведения аварийно-восстановительных работ и предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, вызванной утечкой воды из водопроводной сети в поселке Лоухи.

Сообщается, что будут продолжены ежедневные ограничения подачи водоснабжения в многоэтажных жилых домах в Лоухи в период с 23.00 до 7.00. 

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