«Резкий и скользкий», - жители Петрозаводска показали пандус, по которому невозможно спускаться

По пандусу неизвестно, как спускаться, и очень трудно подниматься.

Фотография неудобного пандуса появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Как уточнили горожане, пандус, которым сложно пользоваться, находится у ж/д перехода на улице Достоевского.

«Для кого этот пандус?» — написали в паблике.

«Резкий и скользкий. Ходим с маленьким ребенком в поликлинику и не знаем, как спуститься в дождь, да и без дождя тяжело, особенно поднимать вверх», — добавили пользователи сети.

В результате спускаются и поднимаются петрозаводчане с колясками по ступенькам. Те, кто не знают нюансов неудобства пандуса, возмущаются: «Чего ж не по пандусу?»

Жители Петрозаводска уже думают: «А как зимой? Тем более если коляска-санки?»