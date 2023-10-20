Резко вырос поток туристов в Россию из Европы

За первые девять месяцев выдача туристических виз европейцам выросла более, чем в два раза.

За первые девять месяцев выдача туристических виз европейцам выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет «РИА Новости».



Загранучреждениями в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз.



В ведомстве констатировали, что эти показатели далеки от данных 2019 года, когда за тот же период было выдано 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристических.