Росгвардейцы Карелии задержали двух человек, подозреваемых в преступлениях

За неделю вневедомственная охрана Карелии совершила более 380 выездов на охраняемые объекты, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия с 22 по 29 октября совершили 387 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 9 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 10 нарушителей за административные правонарушения, 2 – по подозрению в совершении преступления.