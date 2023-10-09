Росгвардейцы Карелии задержали пьяного водителя, которому помешал светофор

Водитель после наезда на светофор пытался скрыться с места ДТП.

На днях патруль Росгвардии заметил в Петрозаводске иномарку, водитель которой пытался скрыться с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что автомобиль Audi рядом с железнодорожным переездом наехал на светофор и собирался уехать с места происшествия.

Как оказалось, водитель Audi был в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы задержали нарушителя, отстранили его от управления автомобилем и передали наряду ДПС для дальнейшего разбирательства.

Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Росгвардии.