Росгвардейцы скрутили участников массовой драки в Петрозаводске

Один из дебоширов распылил содержимое перцового баллончика в одном из кафе Петрозаводска.

В ночь на субботу, 17 декабря, в одном из кафе Петрозаводска сработала сигнализация. Персонал заведения сообщил прибывшим росгвардейцам, что группа посетителей ведет себя агрессивно: неизвестные дерутся между собой, ругаются матом, портят имущество.



Один из дебоширов распылил в помещении перцовый баллончик. Позже мужчины продолжили драку на улице.



Одному из нарушителей потребовалась помощь медиков: сотрудники скорой помощи наложили ему повязку, госпитализация не потребовалась. Другие участники инцидента также получили легкие травмы, но не нуждались в осмотре врачей.



Росгвардейцы всех задержали и доставили в отделение полиции, сообщили в пресс-службе силового ведомства.