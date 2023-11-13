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Росгвардейцы спугнули мужчину, избивавшего жительницу Карелии в ее квартире

Новости. Общество
10:31, 15 Ноября 2023
фото: © prostock_studio / Freepik

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В Сегеже обидчик оказывался покидать жилье местной жительницы, которой угрожал расправой, сообщили в Росгвардии Карелии.

Ночью 14 ноября на пульт охраны Сегежского отдела Росгвардии поступило сообщение об угрозе, нависшей над местной жительницей. На место выехала группа задержания.

Как выяснилось, 48-летней горожанке расправой угрожал мужчина, не желавший покидать ее жилище. Впрочем, при виде группы задержания обидчик быстро ушел.

Оказалось, мужчина уже начал избивать хозяйку, но писать заявление она отказалась. Медицинская помощь ей тоже не потребовалась. Информация об инциденте была передана полиции.

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