Росгвардейцы задержали в Карелии четверых подозреваемых в преступлениях

Всего были задержаны 18 нарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Карелии за последнюю неделю совершили 395 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 16 случаях были пресечены попытки кражи.

На маршрутах патрулирования бойцы Росгвардии задержали 18 человек за административные нарушения. Еще 4 человека были задержаны по подозрению в совершении преступлений.

Общая сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.