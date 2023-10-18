Роспотребнадзор изъял 20 партий хлебобулочных изделий в Карелии

Специалисты нашли ряд нарушений у предприятий, изготавливающих и продающих хлеб и кондитерские изделия.

Специалисты Роспотребнадзора с января по октябрь 2023 года 24 раза проверили 22 предприятия, изготавливающие и продающие хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе и местных, карельских изготовителей хлеба.

Нарушения были найдены в 10 объектах. Самые распространенные из них — нарушение сроков хранения хлебобулочной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков на потребительских упаковках.

Кроме того, за 9 месяцев в лаборатории исследовали 173 пробы хлебобулочных и кондитерских изделий по показателям качества и безопасности, опасных примесей выявлено не было.

При этом из оборота было изъято 20 партий хлебобулочных и кондитерских изделий на 18,9 килограмма. Сейчас виновные привлекаются к административной ответственности.