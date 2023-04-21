«Россети Северо-Запад» взяли на обслуживание 113 бесхозяйных энергообъектов в Карелии

Сгнившие опоры и дряхлые провода – так выглядит «бесхоз». Это брошенные линии электропередачи, которые никто не обслуживает.

Когда-то в каждом районе совхозы и леспромхозы строили свои ЛЭП, подключали к ним производства и дома в ближайших поселках. Этих предприятий давно нет, а линии остались.

Чтобы помочь жителям и обеспечить их качественной электроэнергией, «Россети Северо-Запад» «подбирают» заброшенные ЛЭП и трансформаторы.

Так же поступили в Новых Песках в Карелии. До конца июня энергетики полностью отремонтируют линию в поселке: заменят 28 опор, смонтируют 1,5 километра изолированного провода, устойчивого к непогоде, восстановят просеку.

Электроснабжение 200 жителей поселка будет надежным!

Всего за последний год «Россети Северо-Запад» взяли на обслуживание 1184 бесхозяйных энергообъекта в 7 регионах — это более 424 километров ЛЭП и 64 МВА трансформаторной мощности. Из них в Карелии — 113 объектов.

Комментирует мастер Карельского филиала Алексей Мацко.