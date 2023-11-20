Россиянам объяснили, какое наказание грозит похитителям снега

Дачники, крадущие снег с чужого участка, могут попасть под статью.

Российские дачники, которые сбрасывают снег с чужого участка на свой, могут получить штраф. Управу на таких похитителей нашел юрист Сергей Коломийцев, его слова приводит Лента.ру со ссылкой на «Аргументы и факты».

Сама по себе кража снега не обернется денежным взысканием, ведь снег не является частной собственностью, пояснил специалист. Однако, воруя его, сосед проникает на чужой участок без ведома хозяина. Бороться с такими соседями можно, обратившись в полицию с жалобой на незаконное вторжение. Согласно статье 7.17 Кодекса об административных нарушениях РФ, сумма штрафа может возрасти, если при проникновении сосед нанес ущерб чужому имуществу — к примеру, сломал забор или деревья.

Ранее эксперты назвали главные поводы, по которым соседи по даче доносят друг на друга. Чаще всего жалуются на разведение костров, шумные вечеринки и возведенные заборы. В случае конфликта соседи могут обратиться к председателю садового товарищества, в администрацию населенного пункта, в МЧС или полицию.