Россиянам рассказали, на сколько подорожает вино в 2024 году

Профессор Чеглов подсчитал, насколько в новом году подорожает вино.

В 2024 году вино и винодельческая продукция подорожают на треть из-за роста акцизов на вино в три раза, пишет «Газета.ru» со ссылкой на профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Несмотря на то, что подорожание акцизов, которые вырастут в три раза, с 34 до 108 рублей за литр, произойдет только 1 мая, цены на вино будут расти уже в январе 2024 года.

«Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — цитирует издание Чеглова.

Профессор добавил, что сначала будет дорожать дешевое вино, а к лету средний чек должен вырасти на 30%, в том числе из-за роста цен на импортные вина, уточняет «Газета.ru».