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Россиянам в этом году покажут еще больше рекламы

Новости. Общество
20:30, 10 Января 2024
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Согласно прогнозам, рекламный рынок в 2024 году вырастет на 35%.

Как сообщает РБК, в 2024 году глобальные расходы на рекламу вырастут на 8,2%, что впервые превысит $1 трлн. Рост будет обеспечен социальными сетями, ретейл-медиа и телевидением.

На российском рекламном рынке также ожидается подъем. Рекламный рынок в 2024 году, согласно прогнозам специалистов,  вырастет на 35%. И эти цифры опережают общий рост экономики.

В России после ухода европейских компаний на их место стали приходить бренды-двойники. Например, «Вкусно — и точка», MAAG, DUB. Чтобы занять место не только на старых площадях, но и в сознании потребителей, они вынуждены значительно вкладываться в маркетинг.

Кроме того, растет конкуренция между крупными и давно известными игроками рынка. В борьбе за внимание потребителей компании нарастили траты на маркетинг. Например, в 2023 году значительно выросли расходы на офлайн-рекламу: «Сбер» — плюс 215%, «Тинькофф» — плюс 179%, Альфа-банк — плюс 78%, МТС — плюс 78%, «Теле2» — плюс 85%, «МегаФон» — плюс 48%, «Яндекс» — плюс 177%, Ozon — плюс 98%, X5 Group — плюс 99%, «Магнит» — плюс 65%.

Рынок перенасыщен контентом, выделиться на нем рекламным роликом, который станет вирусным и «пойдет в народ», сегодня почти невозможно. Потребители становятся более разборчивыми и требовательными к рекламным кампаниям. Поэтому ближайший год может стать временем погони за сверхкреативными, прорывными идеями.

Это подтверждает и рост стоимости размещения рекламы, из-за которого увеличиваются затраты на маркетинг. В такой ситуации актуален интенсивный подход к получению охватов за счет качества креатива, а не уровня влияния в медиа.

Если в последние несколько лет пользователи были скованы глобальной пандемией, экономической неопределенностью и сложным политическим положением — тяготели к традиционному контенту, простым и понятным форматам, то сейчас они готовы к восприятию нового.

Концепция «рекламодатель — аудитория» уходит на второй план по эффективности. На ее место приходит концепция сотворчества брендов и их аудиторий для получения общей ценности.

ИКЕА запустила цифровую платформу, где покупатели могли сами разрабатывать мебель, Heineken предлагала клиентам создать концепцию клуба для покупателей, а Coca-Cola совместно с клиентами разрабатывала вкусы, подходящие для жителей Восточной Азии. Пользователи больше не хотят просто поглощать контент, они хотят участвовать в его создании.

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