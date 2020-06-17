Российские авиакомпании установили новые правила перелета в связи с COVID-19

Несколько российских авиакомпаний разъяснили особенности нововведений в перелетах на фоне пандемии коронавируса.

Соответствующий опрос провел сервис "Туту.ру", пишут "Известия".

В Nordwind Airlines сообщили, что самолеты проходят дезинфекцию до и после каждого рейса. Воздух в салоне проходит рециркуляцию через специальные фильтры, которые рекомендованы международными требованиями. Пассажирам необходимо снимать верхнюю одежду и убирать на багажную полку. Нельзя перемещаться по салону, за исключением посещения туалета.

В свою очередь, в "Уральских авиалиниях" отметили, что на борт воздушного судна допускают людей только в масках и температура их тела не должна превышать 37 градусов. Пассажирам, которые не соответствуют данным условиям, в полете может быть отказано.

"Аэрофлот" изменил обслуживание во время полетов. В частности, все продукты питания и напитки будут подаваться в индивидуальной упаковке. Пассажирам разрешено приносить свою еду. Однако она должны быть в запечатанной упаковке.

S7 сообщают, что во всех случаях, где это возможно, они стараются избегать скопления пассажиров и проводить посадку с использованием телетрапов и пешеходных стоянок. Помимо прочего, пассажиры теперь приглашаются на посадку группами, начиная с тех, кто сидит в хвостовой части самолета.

В целом все российские авиакомпании особое внимание уделяют подготовке к полетам своего экипажа. Бортпроводники и пилоты проходят медосмотр. Во время полетов команды носят маски и перчатки.

В мае Роспотребнадзор подготовил рекомендации для пассажирских авиаперевозок. Для аэропортов в связи с пандемией ведомство установило два уровня риска – высокий и низкий. В зависимости от этого дифференцируют меры предупреждения и контроля коронавирусной инфекции.