Российские силовики проверяют окружение Чубайса и его самого на коррупцию

Источник в силовых структурах не уточнил, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь.
Российские силовики опрашивают свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы „Роснано“ Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — рассказал собеседник агентства.
Вместе с тем в интересах следствия источник не уточнил агентству, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь.
Официальными комментариями российских силовых структур и официальных представителей Чубайса ТАСС пока не располагает.
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