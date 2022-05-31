Российские силовики проверяют окружение Чубайса и его самого на коррупцию

Источник в силовых структурах не уточнил, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь.

Российские силовики опрашивают свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы „Роснано“ Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем в интересах следствия источник не уточнил агентству, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь.

Официальными комментариями российских силовых структур и официальных представителей Чубайса ТАСС пока не располагает.