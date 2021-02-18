Российские туристы хотят встретить весну 2021 года в Лахденпохье

Город Карелии Лахденпохья попал в десятку популярных мест для весенних путешествий в 2021 году.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда поехать весной 2021 в России. Рейтинг составлен на основании данных бронирований туристами жилья с марта по апрель этого года.

Ялта и Севастополь в Крыму стали самыми популярными городами для путешествий весной. 22% туристов планируют встречать весну в Ялте, 20% - в Севастополе. Также в топ "весенних" городов вошли Сочи – 11% и Санкт-Петербург – 10%.

Десятку популярных городов, куда поехать весной 2021 в России, также составили: Шерегеш (8%), Пятигорск (5%), Казань (3%), Лахденпохья (3%), Москва (2%), Домбай (2%).

Больше всего россиян бронируют на весенние поездки отели - 50,76%. Ещё 38,94% путешественников арендуют квартиры в частном секторе. Процент бронирований домов на весну составляет 9,46%.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с марта по апрель 2021 года.

Десять популярных городов для весенних путешествий в 2021 году:

Ялта – 2713 ₽ / 7,2 ночи *

Севастополь – 2794 ₽ / 3,9 ночи

Сочи – 1792 ₽ / 7 ночей

Санкт-Петербург – 1892 ₽ / 5,4 ночи

Шерегеш – 8876 ₽ / 4,8 ночи

Пятигорск – 1487 ₽ / 6 ночей

Казань - 2333 ₽ / 2,8 ночи

Лахденпохья – 7437 ₽ / 2,7 ночи

Москва – 3583 ₽ / 3 ночи

Домбай – 2500 ₽ / 2 ночи