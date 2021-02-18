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Российские туристы хотят встретить весну 2021 года в Лахденпохье

Новости. Общество
10:45, 19 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Город Карелии Лахденпохья попал в десятку популярных мест для весенних путешествий в 2021 году.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда поехать весной 2021 в России. Рейтинг составлен на основании данных бронирований туристами жилья с марта по апрель этого года.

Ялта и Севастополь в Крыму стали самыми популярными городами для путешествий весной. 22% туристов планируют встречать весну в Ялте, 20% - в Севастополе. Также в топ "весенних" городов вошли Сочи – 11% и Санкт-Петербург – 10%.

Десятку популярных городов, куда поехать весной 2021 в России, также составили: Шерегеш (8%), Пятигорск (5%), Казань (3%), Лахденпохья (3%), Москва (2%), Домбай (2%).

Больше всего россиян бронируют на весенние поездки отели - 50,76%. Ещё 38,94% путешественников арендуют квартиры в частном секторе. Процент бронирований домов на весну составляет 9,46%.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с марта по апрель 2021 года.

Десять популярных городов для весенних путешествий в 2021 году:

Ялта – 2713 ₽ / 7,2 ночи *
Севастополь – 2794 ₽ / 3,9 ночи
Сочи – 1792 ₽ / 7 ночей
Санкт-Петербург – 1892 ₽ / 5,4 ночи
Шерегеш – 8876 ₽ / 4,8 ночи
Пятигорск – 1487 ₽ / 6 ночей
Казань - 2333 ₽ / 2,8 ночи
Лахденпохья – 7437 ₽ / 2,7 ночи
Москва – 3583 ₽ / 3 ночи
Домбай – 2500 ₽ / 2 ночи

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Комментарии

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Коля
2021-02-19 10:52:55
Ясен пень, где они ещё увидят отсталый с разваливающийся домами "город", таких в Европе нет, а тут вот тебе: прямое попадание в 18 век!
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