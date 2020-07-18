Российский Минстрой планирует снижать стоимость жилья в стране

По словам главы ведомства Владимира Якушева, себестоимость можно снизить за счет уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, над чем сейчас работает правительство

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.

"Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость", - сказал Якушев.

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