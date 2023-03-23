Российский урбанист Святослав Мурунов примет участие в открытом обсуждении развития Петрозаводска

В мэрии карельской столицы пройдет «интеллектуальный стендап».

Известный российский урбанист Святослав Мурунов станет участником открытой дискуссии о развитии Петрозаводска, которая состоится вечером 27 марта в городской администрации. Организатором обсуждения выступило креативное сообщество CreatePtz, а вместе со Святославом Муруновым в дискуссии примут участие мэр карельской столицы Владимир Любарский и депутат городского совета, директор по развитию строительной компании «Баренц Групп» Дмитрий Ивасько.

Как отметили в CreatePtz, для развития города нужны нетипичные решения, и открытые дискуссии — это возможность для власти, бизнеса и городского сообщества найти новые смыслы для территории. Встреча в формате «интеллектуального стендапа» начнется в актовом зале мэрии в 17 часов, но для участия в разговоре необходимо пройти онлайн-регистрацию.