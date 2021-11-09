Рост зарплаты в Карелии нельзя привязывать к ценам на танки и пушки, заявил депутат

Индексация зарплаты бюджетникам в Карелии должна быть привязана не к уровню инфляции, а к росту цен на основные продукты питания и услуги.

Такое мнение высказал депутат Сергей Андруневич на сегодняшнем заседании парламентского комитета при обсуждении проекта бюджета республики. Он прокомментировал предусмотренное проектом повышение зарплаты бюджетникам на уровень инфляции.

«Нужно индексировать не на инфляцию, а на индекс потребительских цен — это совсем другие цифры. Человек приходит в магазин, и ему не интересно, на сколько у нас подешевел танк или самолет или пушка или снаряд. Его интересует, на сколько подорожали продукты питания и услуги первой необходимости», — сказал депутат.

Согласно методике Росстата, уровень инфляции рассчитывается исходя из роста цен на все группы товаров и услуг, независимо от того, какие из них пользуются более высоким спросом населения. В результате, показатель инфляции оказывается ниже роста цен на самые востребованные продукты питания и услуги, от которого зависят реальные расходы большинства населения.