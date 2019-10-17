Роста цен на молочную продукцию и разорения производителей опасается Россельхознадзор.

Обязательная маркировка молочной продукции, которая началась в России, приведет к росту цен, а иначе производители разорятся.

Об этом заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов на совещании в Совете Федерации о совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации.

"Самая большая проблема – это технологическая неотработанность этого аспекта, достаточно высокая стоимость оборудования для маркировки. Причем мы ожидаем, что если будет принято решение о введении обязательной маркировки молочной продукции, то – рынок есть рынок – цена подскочит сразу же", – сказал Власов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".