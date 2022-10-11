Рыбак утонул на Ладожском озере в Карелии

В Сортавале идут поиски мужчины, провалившегося под лед на Ладоге во время зимней рыбалки.

Сегодня, 11 декабря, предположительно житель Сортавалы отправился на зимнюю рыбалку и провалился под лед. Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, информация о том, что на Ладожском озере пропал рыбак, поступила спасателям в 17.00. Прибывшие на место вызова сотрудники пожарно-спасательной службы обнаружили майну, тело не нашли.

В понедельник, 12 декабря, поиски будут продолжены.