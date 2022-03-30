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С 18 по 24 апреля в связи с ремонтами энергообъектов возможны временные отключения потребителей от электроэнергии

Новости. Общество
11:09, 18 Апреля 2022
фото: © АО «ПСК»

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АО «Прионежская сетевая компания» продолжает реализовывать Ремонтную программу на 2022 год

Выполнение Ремонтной программы энергетиков нацелено на повышение надежности энергоснабжения жителей Республики Карелия. Идет модернизация линий электропередачи и подстанций.

Временные отключения с 18 по 24 апреля возможны:

Кемский муниципальный район:

- 18 апреля с 9.00 до 930. Поселок Вочаж.

- 19 апреля с 10.30 до 13.30. Город Кемь: Центральная районная больница (отделения хирургии и ИТАР), здание котельной № 7.

- 19 апреля с 6.30 до 18.30. Город Кемь: здания взрослой и детской поликлиник, гаража центральной районной больницы.

- 20 апреля с 17.00 до 17.30. Поселок Вочаж.

- 20 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Кузема.

Кондопожский муниципальный район:

- С 18 по 24 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Гирвас, деревня Койкары.

- 19 и 20 апреля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Болотная, Лесная, Красноармейская.

- 19 апреля с 9.00 до 9.30 и с 14.00 до 15.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе, проспект Калинина.

- 21 и 22 апреля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: Нигозерская набережная.

Костомукшский городской округ:

- С 18 по 24 апреля с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: АЗС «ТНК», АЗС «БАРС», СНТ «Родник», СОТ «Шариярви».

- 19 апреля с 11.00 до 14.00. Хутор Кяскеля: улица Перттунена.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 19 апреля с 9.30 до 14.30. Город Медвежьегорск: улицы Труда, Свердлова, Сегежская, Кемская, Ленина, Матросова.

- 22 апреля с 9.30 до 14.30. Поселок Повенец: здания при 3-м шлюзе ББК.

Муезерский муниципальный район:

- 18 апреля с 11.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

- 24 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

Олонецкий национальный район:

- 18 апреля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

- 18 апреля с 13.00 до 14.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Октябрьская (дома 20-46), Новая, Школьная (дом 1-Б).

- 18 апреля с 14.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Молодежная.

- 19 апреля с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улица Карла Маркса (дома 18-А, 20-50).

- 19 апреля с 14.00 до 16.00. Село Нурмойла: улица Озерная.

- 20 апреля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: переулок Кирпичный, здание ООО «Союз «Недвижимость».

- 20 апреля с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улица Урицкого (дом 32), здания магазина Сельпо и кооперативных гаражей.

- 20 апреля с 13.30 до 15.30. Город Олонец: улица Студитова.

- 21 апреля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Володарского (дом 12), Лесхоз (дома 23-35, 41), Мичурина (дома 1-9).

- 21 апреля с 9.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Первомайская (дома 17-25), Привокзальная, Коммунальная, Титова (дома 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25), переулок Карла Либкнехта, здания ж/д вокзала и насосных станций.

- 22 апреля с 9.00 до 14.00. Деревня Тахтасово (дома 1-А,1-Б,1-Г), здание насосной станции.

Прионежский муниципальный район:

- 18 апреля с 10.00 до 14.00. Село Деревянное: улица Весенняя, переулок Ключевской.

- 18 апреля с 14.00 до 16.30. Станция Орзега (частично).

- С 18 по 20 апреля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор – улицы Хутор, Береговая, Озерная, Садовая, Сосновая, Цветочная, переулок Прибрежный; деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

- 18 и 20 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Солнечная, Дачная, Ясная, переулок Рябиновый.

- С 18 по 22 апреля с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Березка-3», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия», «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход», местечко Елчезеро.

- 18 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улица Квятковского, здания школы № 7 и детского сада.

- 19 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта: цех камнеобработки.

- 20 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная, Горная, Квятковского, Набережная, Заречная; поселок Мелиоративный: улица Лесная (дома 2, 2-А).

- 21 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 133-137), переулок Новый, здания больницы, котельной, магазина.

- 22 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Кировская, Школьная, Советская, Диспетчерская, Гористая, Строителей, Лесная.

- 22 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улица Центральная (дома 30-55).

Пряжинский национальный район:

- 19 и 20 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма.

Сегежский муниципальный район:

- С 18 по 23 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Вача.

- 22 апреля с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улица Озерная (дом 25), здания складов.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 18 по 22 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Ленина.

- 21 и 22 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Строительная.

Сортавальский муниципальный район:

- 25 апреля с 12.00 до 17.00. Поселок Кирьявалахти: здание Дома композиторов.

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