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С конца июля откроется автобусное сообщение между Петрозаводском и поселком Эльмус

Новости. Общество
08:20, 28 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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С 31 июля открывается автобусный рейс в Эльмус через Марциальные Воды, Спасскую Губу и Гирвас, сообщается на сайте Карелавтотранса.

С пятницы начнут ездить автобусы по регулярному сезонному междугородному маршруту № 530 "Петрозаводск – Эльмус через Спасскую Губу, Гирвас". Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Отправление автобуса от автовокзала Петрозаводска в 16.40, прибытие в Эльмус в 19.15.

Отправление автобуса из Эльмуса в 19.20, прибытие на автовокзал Петрозаводска в 21.55.

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