С конца июля откроется автобусное сообщение между Петрозаводском и поселком Эльмус

С 31 июля открывается автобусный рейс в Эльмус через Марциальные Воды, Спасскую Губу и Гирвас, сообщается на сайте Карелавтотранса.

С пятницы начнут ездить автобусы по регулярному сезонному междугородному маршруту № 530 "Петрозаводск – Эльмус через Спасскую Губу, Гирвас". Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям.



Отправление автобуса от автовокзала Петрозаводска в 16.40, прибытие в Эльмус в 19.15.



Отправление автобуса из Эльмуса в 19.20, прибытие на автовокзал Петрозаводска в 21.55.