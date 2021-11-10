С жителями Петрозаводска поговорят на языке формы

Живопись и скульптура петербургских авторов — Льва Дутова и Виктора Вотского — будет представлена на открывающейся выставке «Свое пространство».

Как рассказали в администрации Петрозаводска, Городской выставочный зал готовится к открытию новой экспозиции. Жителям и гостям карельской столицы представят работы петербургских художников — живопись Льва Дутова и скульптуры Виктора Вотского.

«Их произведения, очень разные по сюжетам и образам, технологии и способу авторского мышления, вступают в интересные и всегда актуальные для мира искусства „диалоги“ о форме и цвете, объекте и точке зрения, плоскости и пространстве, которое у каждого из них своё», — отмечают организаторы выставки.

Пресс-показ выставки «Свое пространство» состоится 11 ноября в 16.00. Дополнительная информация представлена в группе и на сайте Городского выставочного зала, а также на странице экспозиции в соцсети.

Оценить работы петербургских художников можно будет с 12 ноября по 5 декабря. Городской выставочный зал (проспект Ленина, 26) работает со вторника по воскресенье с 12.00 до 19.00 (касса до 18.30).

Организаторы напоминают, что при посещении зала необходимо предъявить QR-код (сертификат о прохождении вакцинации), справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-19 либо ПЦР-тест (справку об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию, полученную не ранее чем за три дня до посещения). Также гостям напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

Справки можно получить по телефону: +7 (8142) 78-16-50.