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Самбисты Карелии взяли две бронзы на кубке страны

Новости. Спорт
09:00, 01 Декабря 2023
фото: © паблик ВК «Центр спортивной подготовки»

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Две бронзовые медали привезут в Карелию самбисты с Кубка России.

В городе Кстово Нижегородской области прошел кубок России по самбо. За место в составе сборной команды для участия в кубке мира боролись сильнейшие самбисты из всех регионов страны. Сборную Карелии представляли спортсмены центра спортивной подготовки Рашад Мурадов, Роберт Мойсеенко и Арман Багдасарян.

Как ЦСП рассказал тренер Роман Шегельман, в первый день соревнований успеха добился мастер спорта Роберт Мойсеенко, став бронзовым призером в категории «спортивное самбо», в весе до 58 килограммов.

Он выиграл четыре встречи у борцов из Верхней Пышмы, Чувашии, Красноярска и Нижнего Новгорода, проиграв только мастеру спорта международного класса, двукратному победителю кубка России и мира Харуну Тлишеву (Краснодарский край).

Во второй день кубка выступал самый опытный и заслуженный самбист нашей сборной, мастер спорта международного класса Рашад Мурадов (вес до 71 килограммов, боевое самбо). 

Он одержал победы в трех встречах над бойцами из Кстово, Дагестана и Москвы, вышел в полуфинал, где снялся из-за травмы кисти, также завоевав бронзовую медаль.

«Возвращаемся домой и уже через неделю наши самбисты будут бороться за медали на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо в Петрозаводске», — поделился планами Роман Шегельман.

Рашад Мурадов и Роберт Мойсеенко прошли отбор на кубок мира.




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