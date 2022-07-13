Самолет совершил экстренную посадку на воду на границе с Карелией (ФОТО)

В Приозерском районе экстренные службы выехали на озеро Вуокса.
Как сообщили в паблике Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, утром 13 июля на Вуоксе в Приозерском районе совершил экстренную посадку легкомоторный гидроплан.
Пилот смог самостоятельно выбраться на берег и вызвать экстренные службы.
В настоящий момент пилот находится в больнице. Поврежденный самолет готовятся транспортировать на берег.
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