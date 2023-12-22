Самосвал на полном ходу снес женщину с собакой на окраине Петрозаводска

Страшное ДТП случилось сегодня днем на Лесном проспекте карельской столицы.
Как следует из записи одной из камер компании «Ситилинк», 25 декабря, в 12.00, на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка груженый самосвал сбил женщину с собакой.
Указанный перекресток оборудован светофорными объектами. Подробности выясняем.
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