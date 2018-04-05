"Сампо.ру": качественный интернет и бесплатное ТВ

По теме
Загрузка...
Доступ к 87 телеканалам для всей семьи, качественный интернет, а также оборудование для просмотра ТВ в подарок на тарифах "Форсаж".
"Форсаж" - это высокоскоростной интернет, которого хватит абсолютно на всё и 87 ТВ-каналов без абонентской платы. "Форсаж" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку. Ежемесячная плата по тарифу составит 420 рублей (пакет 36 Мбит/с и 87 телеканалов).
Действует специальное предложение: при переходе на тариф "Форсаж – 36", "Форсаж – 60", "Форсаж – 100" "Сампо.ру" дарит ТВ-приставку с возможностью записи любимых телепередач!
"Сампо.ру" — Надежный. Быстрый. Твой.
Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.
На правах рекламы
По теме
Выбор читателей
01.04.2018, 15:36
30.03.2018, 10:06
29.03.2018, 10:19
30.03.2018, 09:54
01.04.2018, 14:07
Аналитика
Сегодня 10:12
Обществоведение
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
Чтиво
Сегодня 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
04.04.2018 10:12
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии