"Сампо.ру": качественный интернет и бесплатное ТВ

Доступ к 87 телеканалам для всей семьи, качественный интернет, а также оборудование для просмотра ТВ в подарок на тарифах "Форсаж".

"Форсаж" - это высокоскоростной интернет, которого хватит абсолютно на всё и 87 ТВ-каналов без абонентской платы. "Форсаж" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку. Ежемесячная плата по тарифу составит 420 рублей (пакет 36 Мбит/с и 87 телеканалов).

Действует специальное предложение: при переходе на тариф "Форсаж – 36", "Форсаж – 60", "Форсаж – 100" "Сампо.ру" дарит ТВ-приставку с возможностью записи любимых телепередач!

"Сампо.ру" — Надежный. Быстрый. Твой.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.

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