Самый крупный бассейн Петрозаводска объявил о санитарном дне

В понедельник, 11 сентября, поплавать в бассейне не получится.

Информация о санитарномм дне в бассейне появилась в паблике Центра спортивной подготовки.

В водноспортивном центре «Акватика» в понедельник, 11 сентября, в бассейне санитарный день, предупредили посетителей.

Ранее мы писали, что в Пудоже может проявиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Напомним, ФОК на Ключевой в Петрозаволске возобновил работу после летних профилактических и ремонтных работ.