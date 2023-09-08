Самый крупный бассейн Петрозаводска объявил о санитарном дне

В понедельник, 11 сентября, поплавать в бассейне не получится.
Информация о санитарномм дне в бассейне появилась в паблике Центра спортивной подготовки.
В водноспортивном центре «Акватика» в понедельник, 11 сентября, в бассейне санитарный день, предупредили посетителей.
Ранее мы писали, что в Пудоже может проявиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Напомним, ФОК на Ключевой в Петрозаволске возобновил работу после летних профилактических и ремонтных работ.
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