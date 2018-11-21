Санитарная авиация доставила в Петрозаводск женщину с больным сердцем

Вертолет санавиации госпитализировал из Медвежьегорска женщину с инфарктом миокарда.

Как информирует сообщество "Национальная служба санитарной авиации", 20 ноября был совершен вылет в Медвежьегорск.

В Республиканскую больницу им. Баранова на вертолете санавиации доставили 63-летнюю женщину с острым инфарктом миокарда.