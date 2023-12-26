Сбер меняет условия выдачи льготной ипотеки

В Карелии она будет доступна только в трех жилых комплексах.

С 11 января 2024 года Сбербанк изменит условия выдачи льготной ипотеки. Банк сохранит особые условия покупки, но только у аккредитованных им застройщиков, которые должны включиться в субсидирование.

«Чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для клиентов, в Сбере было принято решение продолжать выдачу льготной ипотеки с применением субсидирования от застройщиков — партнеров банка.

Совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки по ипотеке для наших клиентов, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов», — отметили в банке.

В каких домах будут доступны квартиры по льготной ставке кредита, знает проект «Жизнь и кошелек».