«Сбер» отключил переводы в другие банки через свои банкоматы

Остановку переводов в Сбербанке объяснили небольшим спросом.

Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее в четверг корреспондент РИА Новости столкнулся с тем, что Сбербанк перестал предоставлять возможность перевода средств в другие банки через банкоматы. Выяснилось, что теперь самому это можно сделать только в «Сбербанк онлайн».

«Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов — ее остановка в устройствах самообслуживания затронула 0,11% переводов по номеру карты», — прокомментировали в банке.

Там подчеркнули, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении «Сбербанк онлайн».