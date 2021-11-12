Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%

Сбер снижает ставку на ипотеку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта — до 5,85%.

Предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25%.

Также Сбер сохраняет проекты субсидирования ставок с застройщиками — квартиры в таких проеках можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку по низкой ставке можно онлайн на Домклик.

«Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», — отметил Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, согласно условиям программы, максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15% стоимости жилья.

Вместе со сниженим ставки Сбер также предлагает содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации. В ноябре 2021 года 86% ипотечных кредитов, в том числе по программе с господдержкой, были оформлены именно с использованием этого сервиса.

Период действия программы Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022 Валюта кредитования Рубли РФ Комиссия за выдачу кредита Отсутствует Обеспечение по кредиту Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта

До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящийся объект

До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц Для строительства жилого дома: На период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических(ого) лиц(а)

После окончания строительства — залог жилого дома Минимальная сумма кредита 300 000 рублей Максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей для кредитуемых объектов всех регионов РФ Первоначальный взнос от 15% Срок кредита до 30 лет Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года Возраст на момент возврата кредита по договору 75 лет* Стаж работы от 3 месяцев на нынешнем месте работы Гражданство РФ Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора География вся РФ



* Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами. ПАО Сбербанк Источник: Сбербанк