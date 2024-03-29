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Первый тачдаун не комом: карельские игроки в американский футбол пополнили копилку побед

Новости. Общество
18:20, 03 Апреля 2024
фото: SERGEI KOMLEV

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Первый тачдаун на матче Чемпионата СЗФО Егор Корнев поймал с передачи своего отца и главного тренера «Оружейников» Сергея Корнева.

«Карельские Оружейники» удачно дебютировали в Чемпионате СЗФО. Об этом рассказали в паблике МУ «Дирекция спорта».

Команда республики открыла футбольный сезон участием в новом Чемпионате Северо-Западного Федерального округа, где помимо них играют МЧС (Санкт-Петербург), «Викинги» (Вологда) и «Носороги» (Череповец).

«Ребята из Вологды вышли на нас с предложением поучаствовать в таком турнире. Мы вообще всегда были за проведение региональных турниров с хорошо знакомыми командами — это и по логистике удобно, и опыт взаимодействия уже накоплен. Это подготовительный турнир в формате 8х8, чтобы, как у нас говорят, «обстучаться» перед сезоном и дать игровой опыт молодым футболистам», — рассказал президент Карельской Федерации американского футбола Юрий Кушнир.

«Карельские Оружейники» победили со счетом 32-25. Первый тачдаун в официальной игре Егор Корнев поймал с передачи своего отца, главного тренера команды Сергея Корнева.

Кроме того, по два тачдауна на свой счет записали Никита Голованов и Арсений Кондюков.

«В таких играх на первый план выходит не результат, а процесс — пробуем новые комбинации, вспоминаем старые. Но всегда здорово, когда матч не просто товарищеский, а есть и соревновательный элемент», — добавил Юрий Кушнир.

В апреле у карельской сборной запланированы еще две игры в рамках чемпионата СЗФО.  Спортсмены отправятся в Вологду 21 апреля, а через неделю примут дома команду из Череповца.

«Оружейники» отправятся в Москву 13-14 апреля, чтобы принять участие в первом этапе Континентальной Лиги американского футбола. Прошлой осенью команда стала чемпионом турнира..

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