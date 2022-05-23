Segezha Group обеспечила ветеранов аптечными сертификатами

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») продолжает ежегодный благотворительный проект «Аптечные сертификаты».

Седьмой год подряд к Дню Победы компания передает ветеранам Великой Отечественной войны сертификаты на сумму 3 тысячи рублей для приобретения лекарств в городских аптеках. В Сегеже благотворительную помощь от Segezha Group в 2022 году получили 49 ветеранов - бывших сотрудников АО «Сегежский ЦБК» и ЛДК «Сегежский».

Аптечные сертификаты получили участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей, участники боевых действий в Афганистане. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на праздничных мероприятиях, волонтеры организовали вручение сертификатов на дому. Воспользоваться сертификатом и приобрести на него необходимые лекарственные препараты или медицинские приборы можно в течение года.

«Наши ветераны продолжают работать с молодежью, сохраняют и передают из поколения в поколение лучшие традиции прошлого. Для нас их здоровье - в приоритете. Время идет - проект «Аптечные сертификаты» продолжается. Уверена, мы сможем помогать ветеранам и в будущем», - отметила глава благотворительного фонда Сегежского ЦБК Людмила Серкова.

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Васильевна Ефимова отметила, что внимание компании очень важно для старшего поколения работников: «Нас помнят на родном комбинате. Это внимание – бесценно. Каждый год в День Победы жду прихода волонтеров «Системы» и нашего Совета ветеранов Сегежского ЦБК. Каждый раз – это не только подарки, но и душевная беседа. Вспоминаем разное. И о трудном военном времени говорим, и о трудовых подвигах вспоминаем. Всегда смотрю местные новости и с радостью отмечаю успехи моего ЦБК. Пусть развивается, процветает и будет лучшим».