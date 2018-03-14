Segezha Group планирует построить в Карелии новый ЦБК

Лесопромышленный холдинг Segezha Group рассматривает перспективы строительства нового ЦБК на территории Карелии.

Об этом рассказал журналистам президент компании Михаил Шамолин .

"В перспективе да, конечно, - отвечая на вопрос о строительстве, сказал Шамолин. - Мы считаем, что такие ЦБК будут востребованы и в России, и глобально, потому что 70% того, что производит Segezha Group, экспортируется достаточно успешно. Мы конкурируем с ведущими европейскими производителями, и конкурируем успешно. И не видим, почему нельзя этого делать с помощью строительства нового ЦБК".

"Какой конкретно, за какую сумму денег, в какие сроки - я вам сейчас не скажу, но мы точно на это смотрим очень внимательно. С большой уверенностью могу сказать, что будем строить, - сказал он. - Сегежа - одна из наиболее вероятных площадок".