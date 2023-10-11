Сегежанина, который избил полицейского ногами, осудили условно

Нетрезвый житель города бумажников попытался помешать стражам порядка задержать своего собутыльника.
Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в избиении полицейского.
Во время судебного следствия удалось установить,
что в марте сотрудников полиции вызвал мужчина, которого избил неизвестный. Стражи порядка приступили к задержанию нетрезвого сегежанина, но в процесс вмешался третий участник инцидента - собутыльник подозреваемого.
Когда полицейские попытались надеть на последнего наручники, его товарищ напал на представителей власти, и избил одного из них ногами.
Свою вину подсудимый признал и пояснил, что был сильно пьян и пытался помочь другу.
Суд учел, что сегежанин раскаялся, что его впервые привлекли к уголовной ответственности и наказал одним годом лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание