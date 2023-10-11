Сегежанина, который избил полицейского ногами, осудили условно

Нетрезвый житель города бумажников попытался помешать стражам порядка задержать своего собутыльника.

Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в избиении полицейского.



Во время судебного следствия удалось установить,

что в марте сотрудников полиции вызвал мужчина, которого избил неизвестный. Стражи порядка приступили к задержанию нетрезвого сегежанина, но в процесс вмешался третий участник инцидента - собутыльник подозреваемого.



Когда полицейские попытались надеть на последнего наручники, его товарищ напал на представителей власти, и избил одного из них ногами.

Свою вину подсудимый признал и пояснил, что был сильно пьян и пытался помочь другу.

Суд учел, что сегежанин раскаялся, что его впервые привлекли к уголовной ответственности и наказал одним годом лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Карелии.