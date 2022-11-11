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Сегодня в Петрозаводске на целый день останутся без воды 40 домов и детский сад

Новости. Общество
09:41, 15 Ноября 2022
фото: © Сергей Словохотов

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О планируемом отключении холодной воды сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Планируется отключение холодного водоснабжения 15 ноября с 9.00 до 17.00, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.

Отключение холодного водоснабжения пройдут: ул. Локомотивная, д. 30, 28, 45, 43, 39, 24, 37, 35, 33, 25, 23, 14, 12А, 12, 21, 17, 15, 10, 19, 8, 4, 6, 2, ул. Восточная, д. 7, ул. Речная, д. 33, 31, 29, 27, 32, 30, 13, 24, 16, 11, 12, 8, ул. Профсоюзов, д. 5, 3, 7, 13 (МДОУ «Детский сад № 74 „Лучик“»).

Причиной отключений называют плановые работы на сетях АО «ПКС — Водоканал».

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