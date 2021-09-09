Семь вопросов Марине Гуменниковой

Марина Гуменникова — действующий депутат Заксобрания республики, которая принимает участие в выборах и претендует на продолжение работы в карельском парламенте.

В преддверии дня голосования мы задали ей несколько вопросов, не связанных напрямую с политикой — ведь человеческое не чуждо и парламентариям.

— Лучший подарок для женщины — цветы?

— Для меня цветы всегда были больше, чем подарок. Я выросла на юге, в Пятигорске, цветы там повсюду! На даче у бабушки были удивительной красоты гладиолусы, розы, хризантемы, астры, от простых до заморских сортов. А еще с цветами связано мое первое осознание взрослой жизни. Школу я заканчивала в начале 90-х. Деньги на выпускной наряд я заработала тем, что после уроков на цветочном рынке крутила букеты. Пришлось нелегко, но я справилась. Все в те же 90-е попала под сокращение на телевидении. Чтобы выжить, я пошла работать на цветочный базар. Решение далось тяжело, успокаивало то, что в моих руках цветы.



Марина Гуменникова: «Люблю цветы, и они отвечают мне взаимностью»

— Коронавирус как-то коснулся вас или ваших близких?

— К сожалению. Переболело и младшее, и старшее поколение моей семьи. Не обошлось без утраты. В январе 2021 года моя бабушка перешагнула 90-летний порог, и вирус сократил ее век на десять лет.

С начала пандемии работала в волонтерском центре. Доставляла лекарства, продукты, средства защиты всем, кому это было необходимо. Помню пустые улицы и тишину. Тревожные сводки в Интернете и по ТВ. И никогда не забуду, как в январе 2021-го по-настоящему испугалась и осознала, что болезнь рядом и что она не проходит стороной.

— В Законодательном Собрании вы отвечаете за социальный блок вопросов, который считается самым неблагодарным направлением. Всегда находятся недовольные. А вот хоть кто-то говорит спасибо?

— Люди благодарят даже за самую малость. Но в целом в обществе есть понимание неблагополучия в социальной сфере. Приведу простой пример. Мы не один год работали над региональным законом о детях войны. Для нас, инициаторов законопроекта, было важно закрепить этот статус. Однако, казалось бы, хорошее дело вызвало массу дискуссий с критическими оценками и негативными отзывами. А ведь этот закон положил начало работе над новыми мерами поддержки.



Марина Гуменникова: «Было предельно важно законодательно зафиксировать статус

— Назовите несколько острых проблем вашего округа, которые, по-честному, пока не удалось решить.

— Разбитые межквартальные проезды как на Перевалке, так и на Древлянке — это настоящая полоса препятствий. Для Перевалки по-прежнему болевым остается вопрос создания спортивной инфраструктуры. Для Древлянки актуален вопрос сохранения лесных территорий. Ну и главная проблема для всего Петрозаводска — отсутствие работоспособной ливневой канализации.

— Депутат парламента прежде всего законотворец. Почему вы продолжаете заниматься благоустройством?

— Наверное, это уже хорошая привычка. Радостно, когда на месте заросшего пустыря появляется сквер или аллея, а вместо разбитой дороги — асфальт.



Марина Гуменникова: «Контроль городского благоустройства — одна из основных задач депутата»

— Кто лучше водит машину, женщины или мужчины?

— Право первенства отдаю мужчинам. Но в большей степени на манеру вождения и поведение за рулем влияют личностные характеристики человека. Что касается меня, то я за рулем 15 лет. Мужчины, которые ездили со мной как пассажиры, говорят, что я отличный водитель.



Марина Гуменникова: «Перевалке нужна спортивная инфраструктура, для Древлянки актуален вопрос сохранения лесных территорий»

— В Интернете что чаще всего ищете?

— Работы художников и фотохудожников. Интересны наблюдения людей и их рассказы в соцсетях. Ну и, конечно же, рецепты. А недавно стала изучать цветоводство. Сажала тюльпаны и нарциссы, руководствуясь инструкциями из YouTube-канала.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 2 Гуменниковой Марины Алексеевны