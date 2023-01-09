Семьи мобилизованных жителей Карелии получили дополнительную льготу

Призванные на военную службу по мобилизации жители Карелии и члены их семей будут освобождены от начисления пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

В документе речь идет о плате за жилое помещение, коммунальные услуг и взносе на капитальный ремонт.

Чтобы бы получить освобождение от пеней, мобилизованные или члены их семей должны предоставить пакет документов в организации, которые начисляют плату за ЖКУ.

Льгота распространяется на весь период прохождения службы.