Семьи мобилизованных жителей Карелии получили дополнительную льготу

Призванные на военную службу по мобилизации жители Карелии и члены их семей будут освобождены от начисления пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.
В документе речь идет о плате за жилое помещение, коммунальные услуг и взносе на капитальный ремонт.
Чтобы бы получить освобождение от пеней, мобилизованные или члены их семей должны предоставить пакет документов в организации, которые начисляют плату за ЖКУ.
Льгота распространяется на весь период прохождения службы.
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