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Сентиментальная жительница Петрозаводска ограбила магазин, стащив 25 роз и плюшевого медведя

Новости. Криминал
11:37, 11 Августа 2021
фото: © freepik

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Молодая ранее судимая петрозаводчанка попалась на грабеже, ее добычей стали цветы и плюшевая игрушка, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные в полицию Петрозаводска обратилась продавец одного из цветочных магазинов города. Женщина рассказала, что неизвестная украла в магазине 25 роз и плюшевого медведя.

По словам заявительницы, девушка выбрала букет и мягкую игрушку, затем сделала вид, что собирается оплачивать покупку, однако, минуя кассу, направилась с товаром к выходу. Работник торговой точки попыталась остановить посетительницу, но та проигнорировала требования и убежала.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 25-летняя ранее судимая петрозаводчанка. Она дала признательные показания и рассказала, что похищенное продала, а вырученные деньги потратила. Уголовное дело возбуждено о грабеже.

В настоящее время ей инкриминировано пять преступлений. По версии дознания, она совершила три грабежа и две кражи.

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Комментарии

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кир
2021-08-11 14:20:24
Зэков бывших не бывает. :)
Гость
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