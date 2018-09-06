Серийный вор попался на краже в баре Петрозаводска

Полицейские Петрозаводска задержали подозреваемого в краже, совершенной в одном из баров города, сообщает МВД Карелии.

В баре, расположенном в центре Петрозаводска, была совершена кража. Исчезновение 6,5 тысяч рублей, которые лежали на кассе, обнаружил бармен.

Выяснилось, что в момент совершения кражи в заведении был только один человек. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он берет деньги и убирает их в карман, пока работник бара отошел. После этого молодой человек еще некоторое время находился в баре и даже пообщался с барменом.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Петрозаводска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Кроме того, установлена причастность фигуранта к совершению не менее 10 краж из различных магазинов города.