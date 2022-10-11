Серию автомобильных краж остановили правоохранители Петрозаводска

Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж из автомобилей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 20-летний местный житель, из автомобиля которого ночью неизвестные украли магнитолу и колонки. Ущерб превысил 28 тысяч рублей. Спустя некоторое время про аналогичную кражу рассказал 19-летний петрозаводчанин — из его автомобиля, помимо магнитолы и колонок, украли набор ключей. Его ущерб составил 23 тысячи рублей.

Оперативники выяснили причастного к кражам — им оказался 31-летний житель Петрозаводска. Кроме того, открылась его причастность к другой кража, совершенной в марте 2022 года. Мужчина признал вину и обязался возместить ущерб. Часть техники была изъята правоохранителями — по словам подозреваемого, ее он использовал для личных целей.

По статье «кража» были возбуждены уголовные дела.