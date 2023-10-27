«Серпухов» прошел сквозь Карелию после ракетной стрельбы

Малый ракетный корабль Балтийской военно-морской базы вернулся после выполнения учебно-боевых задач в Белом море.

Об успешном выполнении учебно-боевых задач малым ракетным кораблем «Серпухов» рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

«В Белом море экипаж выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования „Калибр“ по береговой цели на полигоне Чижа. По результатам средств объективного контроля высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень», — рассказали в пресс-службе округа.

Из Балтийского моря, с места базирования, корабль следовал через Неву, Ладожское и Онежское озера и Беломоро-Балтийский канал. Обратно он прошел тем же путем, через территорию Карелии.