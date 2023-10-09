Северо-Западный рыбопромышленный консорциум при поддержке Сбера примет участие в крабовых аукционах на Дальнем Востоке

Аукционы по распределению инвестиционных квот на вылов крабов состоятся 16-18 октября.

Сбер и Группа компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (ГК СЗРК) заключили кредитное соглашение на 63 млрд рублей для финансирования задатков на 21 лот на объявленных Росрыболовством крабовых аукционах.

Стороны договорились о финансировании инвестиционной программы и возможности привлечения проектного финансирования для Группы компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, в том числе для его участия в заявочной кампании по второй волне распределения квот на добычу водных биологических ресурсов в Дальневосточном бассейне.

Реализация проекта финансирования при участии Сбера поможет Группе компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум побороться за 21 лот на аукционах по распределению инвестиционных квот на вылов крабов, которые назначены на 16-18 октября 2023 года. Договоры с победителями будут заключаться на 15 лет.

В 2019 году Сбербанк в рамках программы по распределению инвестиционных квот на краба в Северном бассейне профинансировал участие Группы компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум в аукционах. По их результатам было приобретено 3 из 5 лотов на краба камчатского и 2 из 5 лотов – на опилио. Также в рамках программы строится пять краболовных судов на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Головное судно «Вайгач» было спущено на воду в июле 2022 года, его передача клиенту запланирована на четвёртый квартал 2023 года.