Шандалович назвал взвешенным бюджет Карелии на 2024 год

Законодательное Собрание республики сегодня приняло бюджет Карелии на 2024 год.

Депутаты Законодательного Собрания приняли в третьем, окончательном, чтении проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». За проголосовали 25 парламентариев, против – 8.

В следующем году доходы регионального бюджета запланированы в объеме 70,2 млрд рублей, расходы – 68,6 млрд рублей.

Более 65% от общего объема расходов, или более 44,7 млрд рублей, предусмотрено в следующем году на социальную сферу. В частности, на образование - 16,1 млрд рублей, на здравоохранение - 11,9 млрд рублей, на социальную защиту - 9,9 млрд рублей, на культуру - 2,1 млрд рублей. Так, предусмотрены средства на индексацию МРОТ, заработной платы бюджетникам, а также исполнение социальных обязательств. На реализацию национальных проектов выделено 9,98 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5,57 млрд рублей. Объем Дорожного фонда сформирован в сумме 11,8 млрд рублей.

В частности, в регионе продолжится строительство и ремонт социальных объектов, дорог, работы по ремонту школ и домов культуры, созданию «Точек роста», модельных библиотек.

По инициативе депутатов парламента предусмотрены средства на развитие общественного транспорта в Петрозаводске (168 млн рублей), на подготовку проектно-сметной документации для строительства больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье (14,1 млн рублей), на возведение распределительного газопровода в Питкярантском районе (130 млн рублей), на реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Салми (2,4 млн рублей) и др.

«Хочу отметить, что нам вместе с Главой республики, с Правительством Карелии удалось принять взвешенный финансовый документ, который ориентирован на исполнений всех социальных обязательств и направлен в том числе и на вызовы, которые существуют, на устойчивое развитие нашего региона. Я хочу поблагодарить Правительство Карелии, Главу республики и коллег-депутатов за слаженную работу», – сказал Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также добавил, что с принятием бюджета работа над финансовым документом не заканчивается и будет продолжена в следующем году.