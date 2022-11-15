Шандалович поздравил с юбилеем отделение больницы, где он прошел «боевое крещение»

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил отделение интенсивной терапии Медвежьегорской ЦРБ с 35-летием.

«Очень рад, что именно в этом отделении я получил свой первый настоящий врачебный опыт, как говорят, „боевое крещение“. С большим теплом вспоминаю свои дежурства и своих наставников, которые в любой экстремальной ситуации всегда были готовы подставить плечо», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

ИТАР он назвал «сердцем больницы».

«Справедливо говорят, что люди, которые трудятся в отделении реанимации, знают о боли и о жизни намного больше других, знают цену каждой секунды. Персонал такого сложного подразделения всегда отличался глубокими знаниями, широким медицинским кругозором, ответственным отношением к своему делу и готовностью бороться за жизнь и здоровье каждого пациента вместе с коллегами других специальностей. Ни одна сложная и уникальная операция не была бы так успешна, если бы рядом не было высококвалифицированных анестезиологов-реаниматологов и медсестер», — отметил Шандалович.

Он поздравил коллектив и ветеранов отделения с праздников, пожелав «крепкого здоровья, исполнения добрых надежд, долгих лет жизни, семейного тепла и благополучия».