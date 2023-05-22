Шандалович рассказал, когда завершат реконструкцию одной из главных дорог Медвежьегорского района Карелии

Во время рабочей поездки в район спикер парламента Карелии проверил темпы и качество ремонта трассы Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа.

До 30 сентября планируют завершить ремонт дороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, ведущей на Кижи. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович.



«За два предыдущих года дорожники обновили 76 километров трассы от Медвежьегорска до Толвуи. Заонежане, уверен, помнят, в каком состоянии раньше находился этот участок дороги. Сейчас водители говорят: сделано качественно, путь стал быстрее, можно ехать, не опасаясь за машину», - отметил спикер карельского парламента.







По его словам, остался ремонт дороги от Толвуи до Великой Губы. Из 31 километра заасфальтированы уже шесть, сообщил представитель подрядчика «ПСК Строитель» Иван Белязюн. В первую очередь ремонтируют самые проблемные места. В населенных пунктах вдоль дороги обустраивают тротуары и остановочные комплексы. На работы в бюджете Карелии с учетом федерального финансирования предусмотрено 1,3 млрд рублей.



«Хорошая дорога, которая протянется через все Заонежье, в первую очередь нужна местным жителям. Это и оперативная медицинская помощь, и безопасное автобусное сообщение, и новые возможности для развития заонежских деревень, привлечения инвесторов, создания придорожных сервисов и мест размещения туристов», - написал Шандалович.

После окончания ремонта в Карелии появится безопасный и комфортный 140-километровый маршрут к острову Кижи. Председатель Заксобрания республики напомнил, что дорогу от Великой Губы до Оятевщины – крайней точки до заповедного острова – построили в конце 2021 года.







