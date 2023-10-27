Шандалович рассказал о формировании «больничного городка» с крупными медучреждениями в Петрозаводске

Председатель Заксобрания Карелии рассказал о восстановлении известного долгостроя в Карелии.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице рассказал о восстановлении известного долгостроя в Карелии — блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке.

«Время собирать камни, причем иногда не только в переносном смысле», — прокомментировал парламентарий.

По словам спикера, начиналось строительство еще в советское время, когда были совсем другие требования. Здание, которое долго стояло без эксплуатации, нуждалось в серьезной экспертизе и совершенно новом проекте.

«И только благодаря настойчивости главы республики Артура Олеговича Парфенчикова, огромной работе, проведенной Правительством Карелии при поддержке на федеральном уровне нашего депутата в Госдуме Валентины Николаевны Пивненко, удалось вернуться к проекту», — рассказал Шандалович.

Стоимость его возведения и оснащения составляет около 3,8 млрд рублей (из них из бюджета республики — 2,2 млрд)», — напомнил спикер регионального парламента.

«Проделана поистине колоссальная командная работа. Сейчас на объекте работает инжиниринговая компания «Технопромэкспорт». Масштаб работ без преувеличения огромен. Есть локальные проблемы, но дело уверенно движется», — заметил Элиссан Шандалович.

Как отметил председатель Заксобрания, блок «А» после завершения работ передадут Республиканской больнице. Ожидается, что новый объект существенно расширит возможности учреждения: в нем откроют приемно-диагностическое, эндокринологическое, ревматологическое отделения, отделение челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии, операционный блок, палаты ИТАР.

«Сейчас прокладывают внутренние инженерные сети, устраивают вентиляционную камеру на кровле, штукатурят стены», — добавил спикер.

Кроме того, заканчивается благоустройство теплового контура блока «Б», практически завершили кирпичную кладку внутренних стен, закладывают вентиляционные короба, выполняется отделка помещений и другие работы. Здесь разместят помещения детской поликлиники, которая сегодня находится в Детской республиканской больнице, рассказал Шандалович. Он подчеркнул, что под них отдадут четыре этажа, на остальных трех этажах будет находиться дневной стационар для взрослых и лаборатория. Кроме того, рассмотрят вопрос обслуживания в амбулаторных условиях в блоке «Б» населения Прионежского района.

«Таким образом, в столице Карелии сформируется своего рода больничный городок с несколькими крупными медучреждениями на небольшой территории. Рядом находятся Республиканский перинатальный центр, Республиканская больница им. В. А. Баранова, Детская республиканская больница им. И. Н. Григовича, в соседних корпусах уже работают диагностический центр и офтальмологическое отделение Республиканской больницы, а также поликлиника, обслуживающая жителей Древлянки. Безусловно, это удобно, но потребует параллельно решать ряд инфраструктурных задач», — написал Элиссан Шандалович.

Главврач Республиканской больницы Тамази Карапетян поделился своим видением организации работы и этого пространства: необходимы большая стоянка, новый проезд к району и новые маршруты общественного транспорта. «Над решением этих задач нужно работать уже сейчас. Попросил коллег рассмотреть вопрос развития инфраструктуры совместно с городской администрацией», — подчеркнул спикер.

Парламентарий отметил, что замминистра здравоохранения Игорь Кижнерман и представитель республиканской Дирекции по строительству Сергей Соболь показали глубокое знание всех процессов на объекте.

«Они контролируют работы, одновременно справляясь с непредвиденными сложностями, возникающими из-за санкций. Так, пришлось искать другие пути поставки оборудования, которое уже закуплено для новых блоков. Оно не должно стоять, нужно его максимально использовать на действующих площадях. Увидел, что денситометр уже работает», — поделился Элиссан Шандалович.

«Продолжим вместе с коллегами по парламенту контролировать процесс строительства. Понимаем, что такой крупный проект требует активного нашего участия», — заключил председатель Заксобрания республики.